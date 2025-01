Oliviero Toscani in gravi condizioni: non è più cosciente

Le condizioni di Oliviero Toscani sono peggiorate. Seconda quanto riporta La Repubblica, il celebre fotografo che è ricoverato da ieri in terapia intensiva presso l'ospedale di Cecina, in provincia di Livorno, non sarebbe più cosciente. Toscani da un anno e mezzo combatte contro l'amiloidosi, una malattia rara.