Toti: "Quando mi inviti in barca? Serve una mano, ci sono le elezioni..."

Toti: "Per tuo figlio tutto risolto. Ora una mano per le elezioni". Le chat

Le carte dell'inchiesta che hanno portato all'arresto del presidente della Liguria Giovanni Toti e dell'imprenditore Aldo Spinelli, ex patron del Livorno calcio, svelano i legami e gli intrecci tra i due. Nell'ordinanza di arresto (entrambi ai domiciliari), il gip - riporta Il Fatto Quotidiano - motiva le esigenze cautelari con i rischi di reiterazione del reato e di inquinamento delle prove: le condotte di Toti, scrive, sono state "mosse tutte dal medesimo scopo di ottenere l’elezione o la rielezione, per il raggiungimento del quale è stata "svenduta" la propria funzione e la propria attività". Ecco le intercettazioni agli atti dell'inchiesta. "Sono qui buttato in barca da Aldo, quando gliela portiamo questa proroga in Comitato?", chiedeva Toti in diretta a Paolo Emilio Signorini, ex presidente dell’Autorità portuale di Genova (sottoposto a custodia in carcere), a proposito del rinnovo della concessione di un importante terminal. Stessi toni parlando della spiaggia demaniale di Celle, da trasformare a tutti i costi in privata per consentire un progetto.

Quando le pratiche andavano in porto, - prosegue Il Fatto - il presidente della Regione passava all’incasso: in cambio dei suoi interessamenti, secondo l’accusa, Spinelli gli ha finanziato ben quattro campagne elettorali, versando al suo comitato un totale di 74.100 euro tra il 2021 e il 2023. E lui non mancava di ricordargli il patto: "Guarda - si legge nelle intercettazioni e lo riporta Il Fatto - che abbiamo risolto il problema a tuo figlio sul piano casa di Celle ora facciamo la pratica, si può costruire… Quando mi inviti in barca? Così parliamo un po' che ora ci sono le elezioni, c’abbiam bisogno di una mano… ". Idem sulla concessione del terminal: "Il 29 va la tua roba… ricordati che io sto aspettando anche una mano… eh? (…) Tanto domani va tutto eh? Va la proroga, però ti devo venire a trovare, che qua se no finiscono le elezioni".