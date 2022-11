Totti-Blasi, lui non accetta l'accordo con Ilary e divorzia dall'avvocato

Francesco Totti-Ilary Blasi: Annamaria Bernardini de Pace, l’avvocato che rappresentava l’ex calciatore, ha lasciato l’incarico

Continua la saga della causa di divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Si tratta sempre di separazione, ma stavolta l'ex calciatore divorzia dalla sua legale, a pochissime ore dall'udienza. È infatti prevista per domani, 11 novembre, la seconda udienza del ricorso che Ilary Blasi ha presentato per riavere la sua preziosa collezione di accessori. Verranno ascoltate le parti in causa e anche alcuni testimoni indicati dalla ex coppia tra amici, parenti e anche i dipendenti della banca dove si trovava la cassetta di sicurezza che è stata svuotata. Mentre Ilary Blasi è tornata in possesso delle sue amate borse di lusso, che per tutto il tempo erano rimaste nella spa della villa, Francesco Totti non ha ancora riavuto indietro la sua collezione di Rolex, dal valore complessivo di oltre un milione di euro.

Francesco Totti-Ilary Blasi, che cosa c'è dietro lo "strappo" con il legale Bernardini de Pace