Tracce maturità, da Pirandello a Rita Levi Montalcini: quale sceglieresti?

Tracce maturità 2004: le immagini complete dei temi proposti nella prima prova scritta di italiano

La maturità 2024 è ufficialmente iniziata questa mattina con la prima prova scritta. Per la proposta A, come si può vedere dalle immagini diffuse da IlFattoquotidiano.it, gli autori scelti dal Ministero dell'Istruzione sono quelli previsti dagli studenti. Si parla di “Pellegrinaggio in Vita di un uomo. Tutte le poesie” di Giuseppe Ungaretti e “Quaderni di Serafino Gubbio operatore” di Luigi Pirandello.

Maturità 2024, ecco le foto di temi e tracce della prima prova scritta in diretta



La poesia di Ungaretti fa parte della racolla "L'Allegria" pubblicata nel 1931 e si ispira all'esperienza vissuta dall'autore durante la Prima Guerra Mondiale. Il tema da approfondite è quello dell'"uomo di pena" riferito a se stesso.

Maturità 2024, ecco le foto di temi e tracce della prima prova scritta in diretta



Pirandello era tra gli autori attesi ma il testo scelto forse è poco conosciuto. I temi trattatati sono quelli dell'automazione nell'età comtemporanea. Nello specifico viene raccontata la storia di Serafino, un cineoperatore della Kosmograph conosciuto con il nomignolo di "Si gira", che ogni giorni nel suo diario segna tutti gli avvenimenti che avvengono sul set. In particolare è interessato all'attrice russa Varia Nestoroff, detta "la tigre". La donna è una vera e propria mangiauomini. Serafina inizialmente vive in un ospizio dell'amico Simone Pau e lì conosce un violinista che è finito ad accompagnare un pianoforte automatico. Alla fine, non suona nemmeno più ma beve solamente. Lo stesso Serafino accetta con difficoltà l'uso preponderante della tecnologia, tanto da affermare: “Finii d’esser Gubbio e diventai una mano”.

Maturità 2024, ecco le foto di temi e tracce della prima prova scritta in diretta



La prima proposta per la tipologia B è il testo "Storia d'Europa" scritto nel 1998 dallo storico Giuseppe Galasso. Agli studenti viene chiesto di riflettere al tema della guerra fredda e di come è andata a costituirsi una unione del continente europeo.

Maturità 2024, ecco le foto di temi e tracce della prima prova scritta in diretta



La seconda è un pezzo tratto dalla rivista italiana dei costituzionalisti di Maria Agostina Cabiddu in cui si tratta il tema della funzione civile dell'arte e la bellezza in senso generale.

Maturità 2024, ecco le foto di temi e tracce della prima prova scritta in diretta



La traccia B3 è incentrata sul libro "Scoprire il silenzio. Arte, musica, poesia, natura fra ascolto e comunicazione" di Nicoletta Polla Marriot. Il tema è quello del silenzio, riconosciuto come un valore per l'arte e tantissimi altri ambiti della vita, dalla musica alla psicoanalisi alla geografia.

Maturità 2024, ecco le foto di temi e tracce della prima prova scritta in diretta



Per l'attualità, invece, è stato proposto un testo sull'imperfezione dalle parole di Rita Levi Montalcini. Il premio Nobel sottolinea come le imperfezioni abbiano consentito le mutazioni che hanno creato "quel meraviglioso e quanto mai imperfetto meccanismo che è il cervello dell’uomo".

Maturità 2024, ecco le foto di temi e tracce della prima prova scritta in diretta



Infine, ai ragazzi è stato chiesto di riflettere sul cambiamento nella scrittura diaristica con l'utilizzo di selfie, video e blog.