Trading online, truffe in crescita e strumenti di difesa

In crescita le truffe su trading online: il vademecum per difendersi

In Italia, dal 2009 al 2021 sono state rilevate 1.254 truffe finanziarie online, pari all’8,1% del totale mondiale, in crescita dal 2017. Lo dice un report dagli esperti di InvestinGoal, basato sulle segnalazioni della Consob, l’ente italiano che vigila sui mercati finanziari. In particolare, 794 truffe sono state relative al trading online (63,3%). Le truffe sulle criptovalute sono cresciute molto a partire dal 2017 (+700%), l’anno in cui si cominciò a parlare di Bitcoin anche sui media non specializzati. Le truffe sul Forex sono sempre state più o meno presenti, ma anche queste hanno avuto un incremento enorme a partire dal 2017 (+1.500%), così come quelle sul trading online in generale (+561%).

La truffa “classica” parte solitamente con una telefonata da un call center. Gli operatori chiedono alla vittima di investire del denaro con il loro servizio: non chiedono mai grandi quantità di denaro (di solito circa 250 euro) per massimizzare le possibilità di truffa e per “sbloccare” la vittima. Solitamente richiedono di effettuare i depositi con metodi che rendono difficile recuperare il denaro, ovvero in criptovalute o con bonifici verso paradisi fiscali. Dopo il deposito possono esserci due modalità: il trading individuale e il conto gestito.

Nel primo caso, la vittima crede di guadagnare ma le cifre sono false e i soldi depositati irrecuperabili. Ciò avviene in una piattaforma che può essere finta o reale ma, in questa circostanza, dei sedicenti fund manager potrebbero spingere l’utente a compiere di proposito scelte di trading errate, in modo da fargli perdere il denaro e quindi arricchire le casse del broker. Il conto gestito è invece manovrato da un finto fund manager che fa trading per conto del cliente. Tuttavia, il denaro è già sparito, e il gestore del fondo fa credere alla vittima che il denaro nel conto stia aumentando.