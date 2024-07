Traffico, code chilometriche nel weekend. Ecco i giorni peggiori per partire per le vacanze

Con l'arrivo dell'ultimo weekend di luglio, si prevede un aumento significativo del traffico sulle principali autostrade italiane, particolarmente nelle zone del Nord. Il caldo estremo, con temperature che supereranno i 37 gradi, spingerà molti a lasciare le città, portando a pesanti congestionamenti stradali.

Si stima che circa 700.000 veicoli transiteranno sulle autostrade A4 Padova-Venezia, A4 Passante di Mestre, A57 Tangenziale di Mestre e Raccordo Marco Polo nel corso del weekend.

La giornata più critica sarà venerdì 26 luglio, con un traffico previsto di oltre 250.000 veicoli, soprattutto diretti verso Trieste e le zone costiere. Questo flusso intenso ha determinato l'assegnazione di un bollino rosso per il traffico di venerdì e sabato, indicando condizioni di viabilità particolarmente difficili.

Anche giovedì 25 luglio sarà una giornata impegnativa, contrassegnata da un bollino giallo, con un'ulteriore intensificazione del traffico prevista con l'inizio del divieto di circolazione per i mezzi pesanti, attivo dalle 16:00 di venerdì fino alle 22:00.

Il sabato 27 luglio inizierà con un bollino rosso, con un traffico che si prevede ancora più intenso, nonostante i divieti per i mezzi pesanti dalle 8:00 alle 16:00. Un miglioramento temporaneo è atteso nel pomeriggio con un cambio a bollino giallo, ma la situazione peggiorerà nuovamente di domenica.

Domenica 28 luglio, infatti, sarà caratterizzata da un traffico estremamente sostenuto per l'intera giornata, segnalato ancora con un bollino rosso. I momenti di maggiore affluenza sono attesi nel pomeriggio, con il ritorno verso le grandi città.

Pertanto, i momenti meno opportuni per mettersi in viaggio durante il prossimo weekend saranno il mattino di venerdì 26, il pomeriggio di sabato 27 e, soprattutto, durante tutto il giorno di domenica 28, quando si prevedono i maggiori ritorni verso le città in vista della nuova settimana lavorativa.