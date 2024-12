Tragedia a Vercelli, ennesimo morto sul lavoro. Ma la causa del decesso resta un mistero

Vercelli, muore sul posto di lavoro. Ma le cause restano incerte

Non ce l’ha fatta un 51enne che questa mattina si è sentito male mentre si trovava al lavoro nel vercellese. Soccorso dai sanitari del 118 è stato portato in ospedale in gravissime condizioni.

In un primo momento si pensava che fosse stato colpito da una scarica elettrica ma da successivi accertamenti è emerso che la vittima potrebbe essere stata colpita da malore. Sul posto sono in corso i rilievi delle autorità per accertare l’esatta dinamica dell’accaduto e le cause della morte.