SCHIAFFO 2 - I vandali che hanno danneggiato tre ambulanze della Croce Verde a Baggio. Prenderli. Usare i filmati delle telecamere presenti in zona. Fargli ripagare tutto.I vandali che hanno danneggiato tre ambulanze della Croce Verde a Baggio. Prenderli. Usare i filmati delle telecamere presenti in zona. Fargli ripagare tutto.

Tragica fine per una coppia di 80 anni. Lui uccide la moglie e poi si impicca

Finisce nel sangue la vita di una coppia di anziani della provincia di Vicenza. Lui, 77enne, uccide la compagna 83 enne e poi si impicca ad una trave in casa. A fare la macabra scoperta un familiare, che aveva le chiavi, preoccupato perché nessuno rispondeva al telefono. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio in una villetta in via Ca' Dolfin, sulla strada che conduce a Bassano del Grappa. All'esterno della casa sono arrivati intanto i parenti delle due vittime.

Un nipote ha riferito che aveva fatto visita ai nonni pochi giorni fa. La morte risalirebbe ad alcune ore prima, rispetto al ritrovamento dei cadaveri. I due corpi erano in due stanze diverse. L'anziana, supina a terra, potrebbe essere stata colpita con un corpo contundente, non ancora trovato, ed era coperta da un lenzuolo. Il marito si sarebbe impiccato ad una trave della casa.