Trancia la gamba ad un motociclista e fugge. La madre lo denuncia: "E' qui"

Trancia la gamba ad un motociclista e fugge. La madre lo denuncia

Un gravissimo incidente non resterà impunito grazie al coraggio di una madre, che decide di smascherare il pirata della strada, suo figlio. Un incidente costato assai caro ai due ragazzi a bordo di uno scooter che tornavano da una serata tra amici. Al passeggero, - si legge sulla Stampa - uno studente di 19 anni, M.D.V., è stata amputata la gamba destra ed è andato due volte in arresto cardiaco. Ora è ricoverato all’Ospedale San Gerardo di Monza, in gravi condizioni ma non in pericolo di vita. L’altro ragazzo che era alla guida dello scooter, un anno di più, è stato invece trasportato all’ospedale di Niguarda di Milano per le forti contusioni. È in stato di choc ma i medici non sono preoccupati per le sue condizioni. La telefonata al 112 dei Carabinieri è arrivata che erano quasi le due di notte. A chiamare, una donna di mezza età, molto agitata: "Mio figlio mi ha appena detto di aver avuto un incidente in macchina dalle parti di Senago. È ancora sotto choc. Dopo lo scontro non si è fermato, ma ha guidato fino a casa. Immagino lo stiate cercando".

Bastano pochi controlli via radio, - prosegue la Stampa - per accertare che alla fine è lui il responsabile dell’incidente di nemmeno mezz’ora prima sullo stradone di Senago, un paesone a Nord di Milano. Davanti ai carabinieri il giovane ha balbettato poche frasi, incapace di spiegare il suo comportamento. «Non ho visto lo scooter. Mi sono spaventato, non so cosa mi abbia preso ma sono scappato a casa. Poi, quando sono arrivato, ho raccontato tutto a mia madre che vi ha telefonato». Il 27 enne è stato denunciato a piede libero per lesioni gravissime e per omissione di soccorso. Se uno dei due ragazzi fosse morto, se la madre con quella telefonata ai carabinieri non lo avesse «salvato», sarebbe stato arrestato e sarebbe finito in carcere.