Trapani, 27enne invita un amico a bere ma lo deruba e poi chiede il riscatto

Trapani, 27enne invita un amico a bere ma lo deruba e poi gli chiede il riscatto: denunciato

A Trapani, un 27enne ha invitato un amico a casa per poi derubarlo e chiedergli il riscatto. Doveva essere una normale serata tra amici, ma si è trasformata in un incubo. L'ospite, 25 anni, dopo essere giunto nell’abitazione del 27enne, ha accettato anche di rimanere a dormire. Il giorno dopo, però, si è accorto di non avere più il portafoglio, che conteneva 550 euro, la carta di credito, il permesso di soggiorno e documenti vari, e la bicicletta elettrica che aveva parcheggiato all'entrata.

Ma non è finita qui. Il giorno dopo, “l'amico” trapanese lo ha chiamato promettendogli che gli avrebbe restituito la carta di credito e il permesso di soggiorno in cambio di 60 euro. A quel punto la vittima, di nazionalità straniera, ha denunciato il fatto ai carabinieri di Trapani.

La perquisizione

Durante una perquisizione a casa del 27enne i militari hanno rinvenuto i documenti sottratti e il portafogli, ma non il denaro e neppure la bicicletta. Dall'analisi dei movimenti effettuati con la carta di credito rubata sono emerse poi diverse transazioni per l'acquisto di alimentari, alcolici e vestiti. Il 27enne è stato quindi denunciato per furto aggravato, tentata estorsione e indebito utilizzo di carta di credito.