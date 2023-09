Dopo Napoli trema la terra ad Ancona: scossa di magnitudo 3.9

Trema la terra anche ad Ancona

Una scossa di magnitudo 3.9, di brevissima durata, si è registrata alle 16.36 al largo della costa marchigiana anconetana a 6 chilometri di profondità. E' stata avvertita dalla popolazione di Ancona, con mobili che hanno tremato e lampadari in lieve oscillazione, e a Pesaro-Urbino. Non sono arrivate a vigili del fuoco o altre istituzioni chiamate di soccorso, richieste di informazioni, segnalazioni di danni o problemi alle persone L'evento si è prodotto a circa 40 chilometri da Ancona e a 30 da Fano, più o meno nella zona in cui, il 9 novembre 2022, si verificarono due forti scosse (5.5 e 5.2) che causarono danni e sfollati tra l'anconetano e il pesarese. Sui social si sono intrecciati i commenti: "Se ogni tanto non balliamo non siamo contenti", ha ironizzato un cittadino.

Terremoto a Napoli, il peggio è passato: "Nessun danno nell'area flegrea"

Dopo la tempesta, torna sempre il sereno. O almeno, la calma, in questo caso specifico. A seguito del terremoto che ha colpito l'area flegrea di Napoli di ieri, 7 settembre, l’Anas ha messo in atto i protocolli previsti per verificare lo stato delle strutture stradali e autostradali sotto la sua gestione. In particolare, i tecnici specializzati hanno condotto ispezioni specifiche su ponti e viadotti delle strade statali: 7 Quater "Domitiana", 686 "di Quarto" e 7/bis "di Terra di Lavoro". Le attività di controllo non hanno rivelato danni strutturali né la necessità di limitare la circolazione.