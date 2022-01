Trieste, 17enne strangolato: indagata per favoreggiamento la ragazza "contesa"

Triste, 17enne strangolato per gelosia trovato morto in un ostello: indagata la ragazza contesa tra Alì e Robert

Nuovi sviluppi sul caso dell'omicidio di Robert Trajkovic, il 17enne di origini serbe strangolato a Trieste con un laccio tra il 7 e l'8 gennaio da un 21enne, Alì Kashim, reo confesso, e ritrovato senza vita in un ostello di via Rittmeyer.

Si è appreso che la ragazza contesa tra Alì e Robert è indagata per il reato di favoreggiamento. Secondo quanto risulta, l'iscrizione della giovane nel registro degli indagati sarebbe avvenuto dopo che sono stati ascoltati dagli investigatori il giro di amici dei due ragazzi. Non è ancora ben chiaro invece quale sarebbe la responsabilità attribuita alla ragazza.

Intanto la Rai Fvg ha diffuso la notizia che oggi si svolgerà l'autopsia sul corpo di Robert, strangolato con un laccio tra il 7 e l'8 gennaio da Alì. Il suo corpo è stato trovato nel sottoscala di uno stabile di via Rittmayer.

Trieste, 17enne strangolato per gelosia

Robert Trajkovic è stato ritrovato nel sottoscala di un b&b a Trieste, lo stesso stabile dove la la 19enne contesa prendeva in affitto una stanza per passare i weekend. Alì e Robert si conoscevano fin da piccoli, ed erano compagni di giochi all’oratorio, ha raccontato la mamma di Robert. Poi Alì aveva conosciuto questa ragazza e con lei era partito in Germania. Dopo un anno, tornati in Italia la relazione aveva iniziato a incrinarsi, fino all'incontro a Capodanno con Robert, che nei giorni successivi comincia a frequentarla. Alì decide di regolare i conti con l’amico nel sottoscala. Il 21enne si trova ora in carcere, dopo che il gip ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare.