Troppi salvataggi di migranti, il governo multa la Ong Geo Barents: 10mila €

Ong, la stretta del governo si fa concreta: primo provvedimento

La stretta del governo Meloni sulle navi Ong adesso è entrata proprio nel concreto. Arriva il primo provvedimento disciplinare ad una nave salva migranti. Alle 18.30 di ieri - si legge sul Corriere della Sera - il Senato ha approvato in via definitiva il decreto che introduce nuove norme per le Ong che effettuano salvataggi in mare. Alle 22.20 la Geo Barents — nave di ricerca e soccorso di Medici senza Frontiere — ha comunicato di aver ricevuto «un fermo amministrativo di 20 giorni e una multa da 10 mila euro». La missione è quella che si è conclusa nel porto di Ancona una settimana fa quando la nave è approdata con a bordo 48 persone, tra cui 9 bambini.

"La Capitaneria di Porto di Ancona ci contesta, alla luce del nuovo decreto, di non aver fornito tutte le informazioni richieste durante l’ultima rotazione che si è conclusa con lo sbarco», spiegano da Medici senza Frontiere - e lo riporta il Corriere - e poi aggiungono: "Stiamo valutando le azioni legali da intraprendere per contestare l’accaduto. Non è accettabile essere puniti per aver salvato vite». L’approvazione delle nuove norme in Senato è arrivata con 84 voti favorevoli, 61 contrari e nessun astenuto. La Camera aveva già concesso il via libera e dunque la legge è operativa.