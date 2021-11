Truffa Cazzaniga, chat con falsa top model. "Innamorato, le ho dato 700mila €"

Il pallavolista truffato da una fidanzata fantasma. "Credevo fosse vera"

Roberto Cazzaniga, un giocatore di volley che milita in A2 è stato raggirato per 15 anni da una fidanzata immaginaria che si spacciava per una top model brasiliana. Il pallavolista si era perdutamente innamorato della voce che sentiva, ma era tutta una truffa. "No, non ci siamo mai visti, mai una volta. Lei - spiega Cazzaniga al Corriere della Sera - accampava mille scuse, la malattia, il lavoro. Contatti solo al cellulare, quasi quotidiani. Chiamate prima che io andassi agli allenamenti. O la sera, al momento di coricarmi. Come ho fatto a elargirle tutti quei soldi? Neanche lo so con certezza, mille euro qui, altri duemila là... Alla fine siamo arrivati a un totale di 700 mila. Ora che questo incubo è finito è come se mi fossi risvegliato da un coma che mi ha fatto perdere tre lustri di vita".

"Mai avuto nessun dubbio: per me - prosegue Cazzaniga al Corriere - era proprio lei". Il pallavolita era convinto di chattare con la top model brasiliana Alessandra Ambrosio e riceveva su Messenger raffiche di foto della modella mentre si truccava o si cambiava nel backstage. "Quella voce mi faceva stare a mio agio, mi confortava» ammette il giocatore della New Mater. Quanto al vederla "era impossibile per i continui viaggi di lavoro e per quella grave malattia al cuore per cui mi diceva che spesso era ricoverata". La truffa è stata smascherata dalla trasmissione Le Iene, la voce di cui si era innamorato apparteneva ad una donna di 50 anni della Sardegna. Ora c'è un'inchiesta in corso.

