Truffe, la Polizia avverte: occhio a e-mail con presunti rimborsi dal fisco

Truffe online, e-mail con presunti rimborsi dal fisco

Attenzione alle false e-mail dell'Agenzia delle Entrate. E' l'alert lanciato dalla Polizia postale e delle comunicazioni in relazione alla nuova, massiccia campagna di phishing scattata negli ultimi giorni. La comunicazione, ricevuta tramite posta elettronica, invita la vittima di turno a inviare i dati della propria carta di credito per ottenere un presunto, non meglio precisato rimborso. In realta', ricorda la Polizia postale, "l'Agenzia delle Entrate, cosi' come qualunque altro ente, non invia mai comunicazioni di posta elettronica contenenti allegati da scaricare o link cliccabili, ne' richiede mai dati personali e bancari tramite email o sms".

E' invece possibile consultare le proprie informazioni fiscali consultando l'area personale presente sul sito dell'Agenzia. Nel caso in cui si dovesse ricevere un sms o una e-mail 'sospetta', "si raccomanda di non fornire alcun dato personale, di non aprire gli allegati e di non cliccare su link eventualmente presenti. Si consiglia, infine, di eliminare immediatamente il messaggio ricevuto". Per ridurre la ricezione di posta indesiderata "aggiornare frequentemente il sistema operativo e installare un programma antivirus e antispam su tutti i dispositivi". Per ulteriori informazioni e' possibile scrivere a www.commissariatodips.it.