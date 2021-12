Torino, neonato con tumore al cuore operato durante il parto. Ora è salvo

Tumore nel cuore, neonato operato durante parto. Ora sta bene, i medici: "Avrà una vita normale". Il "piccolo miracolo" a Torino

Un neonato, affetto da un raro tumore cardiaco fetale, è stato intubato mentre era ancora attaccato alla placenta della madre e operato durante il parto, al Regina Margherita di Torino. Il tumore non gli avrebbe permesso di respirare appena al mondo. La speciale tecnica, denominata Exit, eseguita all'ospedale infantile Regina Margherita, ha salvato il piccolo paziente, che ha iniziato ad alimentarsi col latte della madre. Un "miracolo" di Natale, reso possibile dal gioco di squadra dell'equipe intervenuta, che fa della Citta' della Salute uno dei pochi centri in grado di trattare in modo adeguato anche i pazienti che escono dai percorsi di cura ordinari.

"La cosa piu' bella e' che l'aspettativa di questo bimbo e' ora quella di avere una vita assolutamente normale". C'e' soddisfazione nelle parole di Carlo Pace Napoleone, il direttore della cardiochirurgia pediatrica del Regina Margherita di Torino che con un delicato intervento ha salvato il piccolo Pietro, il neonato operato di un tumore al cuore durante il parto. "La massa era di sette centimetri e mezzo e, in un bimbo di 1,9 chili, occupava la quasi totalita' del torace - spiega - e' stato un intervento molto delicato, che non avevamo mai fatto perche' si tratta di un tumore rarissimo, ma abbiamo avuto il tempo di pianificarlo e tutta l'equipe ha risposto al meglio".

L'intervento e' stato pianificato in un mese di incontri con ginecologi, neonatologi e anestesisti. "Il bambino e' stato immediatamente sottoposto all'apertura del torace e all'asportazione della massa in tempi brevissimi per consentire ai polmoni di recuperare lo spazio nel torace e di garantire al bambino la corretta respirazione - conclude il dottor Pace - eravamo pronti a tutto, ma quando ti prepari al peggio poi alla fine va tutto bene".

Tumore nel cuore, la mamma del piccolo: "Il piu' bel regalo di Natale"

"E' il piu' bel regalo di Natale che uno puo' immaginare. Sono felice e grata di questo miracolo". Sono le parole grate della mamma del piccolo Pietro, il neonato a cui e' stato rimosso un tumore dal cuore durante il parto. "Quando vedi un bimbo cosi' piccolo nell'incubatrice, con tutti quei fili, non puoi non essere preoccupata - dice la donna, contattata al telefono - ma sono sempre stata fiduciosa, anche prima dell'operazione. Ho sempre avuto speranza e fiducia nei medici e in quello che non e' nelle nostre mani, ed ora il cielo e' sempre piu' chiaro, piu' blu. Mi sento molto sollevata. So che ci vuole ancora tanta pazienza, ma presto saremo tutti a casa".