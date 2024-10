Tunisia, nocino al cianuro: morto uno 007 italiano e altri tre intossicati. Spy story ad Hammamet

Tunisia, uno 007 italiano morto e tre intossicati. Nuova spy story: avvelenamento da cianuro

Nuova spy story e altro giallo degno di un film, ma è tutto vero. Il nostro servizio di sicurezza esterna (Aise) ha reso noto un grave episodio avvenuto una settimana fa in Tunisia, ad Hammamet. Un nuovo mistero che coinvolge gli 007 italiani, dopo il naufragio della nave sul Lago Maggiore e la morte di quattro persone. Secondo le prime informazioni, uno 007 italiano sarebbe deceduto una settimana fa dopo aver ingerito una bevanda alcolica artigianale, simile al nocino, ottenuta dalla fermentazione di noccioli di pesco in alcol etilico. Altri tre italiani suoi commensali, riferiscono fonti all'agenzia di stampa Nova, sarebbero stati ricoverati presso il centro anti-veleni di Tunisi perché, a differenza dell'agente morto avevano sorseggiato il liquore in piccole quantità.

Grazie all'intervento del consolato italiano - riporta Il Giornale - si è riusciti a reperire il siero necessario per contrastare l'avvelenamento da cianuro, una sostanza estremamente pericolosa e difficile da neutralizzare. Lo 007 deceduto e altri agenti di diverse forze dell'ordine italiane farebbero parte - in base a quanto risulta a Il Giornale - di una squadra che aveva partecipato alle indagini culminate nell'arresto, lo scorso agosto in Tunisia, di Angelo Salvatore Stracuzzi, noto come il Re del calcestruzzo dopo una serie di indagini condotte dalla Guardia di Finanza di Palermo (Gico), sotto la supervisione della Direzione distrettuale antimafia, e coordinate con l'Interpol. Quella che doveva essere una cena, forse per festeggiare il successo investigativo, si è trasformata in una spy story. Interviene anche il Copasir, aperto un fascicolo.