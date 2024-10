Israele, attacco terroristico a Jaffa. Almeno otto morti e numerosi feriti

L'attacco terroristico è stato compiuto da due uomini armati che hanno colpito i passanti a una fermata della metropolitana leggera



Almeno otto civili sono stati uccisi in un attacco terroristico compiuto nella cittadina israeliana di Jaffa, a sud di Tel Aviv. L'attacco - scrive il sito del Corriere della Sera - è stato compiuto da due uomini armati che hanno colpito i passanti a una fermata della metropolitana leggera.



I due terroristi - che sono stati visti uscire dal treno ed entrare in azione nelle immediate vicinanze della stazione - sono stati poi uccisi a colpi di arma da fuoco dalle forze di sicurezza israeliane.



Sui media israeliani circolano numerose immagini dell'attacco, riprese dalle telecamere di sicurezza o dai cittadini. Ci sarebbero, oltre alle otto vittime già confermate dalle autorità israeliane, anche numerosi feriti. Il bilancio, comunque, è ancora provvisorio.