Tunisia, nuovo naufragio di migranti a largo della costa: almeno 35 morti

Migranti, nuovo naufragio al largo della Tunisia: almeno 35 morti

Sarebbero almeno 35 i morti, di cui alcuni bambini, al largo delle coste tunisine dove poche ore fa nella giornata di oggi, 8 aprile, è affondata una barca con a bordo 49 persone. Lo riferisce il sito Afroplanet: gli altri migranti sarebbero stati tratti in salvo dopo che le forti onde avevano causato il ribaltamento del natante.

"Per evitare il ripetersi di queste tragedie bisogna subito aprire canali sicuri per le persone in fuga dalla Tunisia di Saied" ha affermato la Mediterranea saving human, intervenuta in soccorso.