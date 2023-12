Turetta, compleanno in carcere con la PlayStation. Non è più in psichiatria

Filippo Turetta, ecco che cosa dicono gli altri carcerati del killer di Giulia

Filippo Turetta festeggia oggi il suo 22esimo compleanno in carcere. Il reo confesso omicida di Giulia Cecchettin potrà stare con gli altri detenuti, leggere e addirittura giocare con la PlayStation. Un trattamento, quello riservato al killer, motivato dall'esito delle valutazioni sulle sue condizioni: scende infatti il rischio che il giovane possa compiere gesti di autolesionismo e viene meno la necessità di isolamento e sorveglianza. Turetta è stato trasferito in infermeria, l'unica ala del carcere di Verona in cui è consentito usare i videogiochi. Intanto la Fiat Grande Punto è arrivata ieri sera a Parma. Nella vettura sono stati trovati anche i suoi guanti e lo zaino, il coltello con lama di 12 centimetri e un cellulare, forse appartenuto proprio a Giulia. La procura di Venezia disporrà gli accertamenti irripetibili. Che potrebbero iniziare dopo Natale.

"Chi lo ha incontrato, - riporta Il Gazzettino - dice che fa fatica a sostenere lo sguardo e si vergogna molto", sostiene radio carcere. Nel giorno del suo compleanno non ci saranno strappi alle regole di un regime identico a quello dei detenuti: "La popolazione carceraria non avrebbe acconsentito ad agevolazioni di favore rispetto ad altri". Non è escluso che i genitori vadano a visitarlo. Per Nicola ed Elisabetta sarebbe il secondo colloquio dopo quello del 3 dicembre. "Non mi importa che sia il suo compleanno, come non importerà nessuna altra notizia sul suo conto. Non voglio neanche ricordare di averlo conosciuto", dice al quotidiano un abitante di Torreglia, il paese di Turetta.