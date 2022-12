Uccisi altri due giovani ragazzi italiani: giallo in Germania, 52enne fermato

Ucciso giovane messinese in Germania, un fermato

Un giovane originario di Messina Christian Zoda, di 23 anni, è morto mercoledì scorso dopo essere stato ferito a colpi di pistola davanti la pizzeria del padre a Albstadt, cittadina tedesca a Sud di Stoccarda. Il giovane ferito verso mezzogiorno era stato portato in ospedale dov'è morto nel pomeriggio. Dopo rapide indagini la polizia tedesca ha fermato un uomo di 52 anni, che conosceva la vittima, con addosso la pistola con cui avrebbe sparato a Zoda. Il delitto sarebbe collegato alla sparizione di un'altra italiana, Sandra Quarta, 20 anni. Il cadavere della ragazza e' stato trovato nel giardino del 52enne che ha sparato a Zoda.

"Christian lavorava nel ristorante di suo padre. Viveva in Germania dall'età di 12 anni e stava col padre, perché i suoi sono separati. Non era il fidanzato ma a quanto ne so era un amico molto stretto di Sandra. Ancora sappiamo molto poco sulla dinamica dell'omicidio". Lo dice all'Ansa Lizzy Cannarozzo cugina di Christian Zoda. "Mio cugino - aggiunge Cannarozzo - non veniva a Messina dal 2018 ma ci sentivamo. Era un giovane molto perbene e un gran lavoratore. Sappiamo solo che nell'omicidio c'entra lo zio di Sandra. Non sappiamo altro. Le indagini sono ancora in corso spero sia fatta giustizia".

Altri due ragazzi italiani uccisi all’estero dunque. Di ieri la notizia del ritrovamento di due ventenni siciliani. Due giovanissimi della provincia di Messina, fidanzati, Nino Calabrò e Francesca Di Dio, lui di Barcellona Pozzo di Gotto, lei di Montagnareale, trovati morti in una casa di Thornaby-on-Tees, comune della contea di North Yorkshire in Inghilterra.

La polizia ha fermato un 21enne sospettato del delitto, come confermato dalla Bbc. Gli investigatori hanno aggiunto che il fermato è sospettato di omicidio e resta al momento detenuto in custodia cautelare. Le fonti britanniche sottolineano che i cadaveri delle vittime sono stati trovati nel primo pomeriggio di ieri. E che la polizia ha lanciato un appello a qualunque testimone possa aver notato qualcosa di sospetto fra le 10.00 e le 11.00 del mattino vicino all'abitazione, ubicata nell'edificio di un ex pub (il Royal George Pub).