Uk, Vaticano a processo per il palazzo di Londra: prima volta nella storia

Uk, Vaticano alla sbarra: nel mirino i 200mln pagati per il palazzo di Londra

Il Vaticano per la prima volta nella storia finisce a processo in un tribunale inglese. A Londra inizia il procedimento contro la Chiesa per il caso di Sloane Avenue, la compravendita del famoso immobile del centro di Londra. La Santa Sede - riporta Il Sole 24 Ore - affronta delle accuse secondo cui sarebbe stata indotta a pagare più del suo valore per un ex magazzino Harrods nella zona ovest della città. Si tratta del caso che cinque anni fa ha stravolto la vita e scombussolato le finanze pontificie, che dopo anni (e un infinito processo nel tribunale vaticano) ora approda all’Alta Corte di Londra, dove presumibilmente testimonierà anche l’arcivescovo Edgar Peña Parra, sostituto per gli Affari generali, il "numero tre" del Vaticano.

Fu lui infatti - prosegue Il Sole - a gestire la seconda fase dell’acquisto dell’immobile, "investimento" che ha causato perdite alla Chiesa in almeno 100 milioni (ma altre stime parlano di oltre 200). Il caso è stato intentato dal finanziere italo-britannico Raffaele Mincione in risposta alle accuse del Vaticano di aver gonfiato il prezzo della proprietà. Angelo Becciu è stato condannato dal Tribunale vaticano a cinque anni e sei mesi, più l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e 8000 euro di multa. È la prima volta che un cardinale viene condannato in Vaticano da giudici laici.