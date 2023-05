Ultimo sullo scooter con altri tre senza casco a Napoli: bufera social

Ultimo sullo scooter senza casco in giro per Napoli, polemiche sulla rete: VIDEO

Ultimo nella bufera social. Il cantante è stato ripreso a bordo di uno scooter insieme ad altri tre ragazzi, in giro per Napoli, tutti rigorosamente senza casco. Il video, dapprima postato su Tik Tok, è diventato virale nel giro di poche ore, sollevando un'accesa polemica. Su Facebook il deputato napoletano Francesco Emilio Borrelli (Avs) si è detto sconcertato dal comportamento del cantautore. “Ci hanno segnalato un video pubblicato su TikTok che immortala il cantante Ultimo in giro per i Quartieri Spagnoli di Napoli su uno scooter con altre due persone. Nessuno, compreso l'artista, indossa il casco. Una cosa inaccettabile da un personaggio pubblico seguito da tanti giovani. A meno che non ci dica che si tratta di un suo ‘sosia', chieda scusa pubblicamente al più presto”, ha denunciato Borrelli.