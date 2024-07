Violenta, sequestra ed estorce denaro a una donna: arrestato 31enne irregolare

Ha violentato ripetutamente, sequestrato e ha tentato di estorcere denaro a una donna. La vittima, una 33enne con un figlio, è riuscita a scappare e a denunciare. In arresto il suo aguzzino

Un uomo di 31 anni è stato arrestato per aver violentato ripetutamente una donna conosciuta attraverso i social. Non solo, avrebbe anche sequestrato per giorni la 33enne nella sua casa impedendole di uscire e avrebbe provato a estorcerle del denaro prelevandolo dalla carta di credito che le avevano sottratto dalla borsa. La tragica vicenda è avvenuta a Montecatini Terme, in provincia di Pistoia, e l'uomo, un 31 enne di origine marocchina e richiedente protezione internazionale, ha agito insieme a un complice, un italiano di 35 anni. Quest'ultimo è stato denunciato a piede libero per tentata estorsione, mentre il 31enne è stato condotto in carcere con l'accusa di sequestro persona, violenza sessuale, cessione di sostanze stupefacenti ed estorsione.

La violenza subita dalla vittima, il sequestro e la fuga

La vittima, una donna separata e con un figlio a carico, aveva conosciuto sui social il 31enne nei primi giorni di giugno. Si sono organizzati e hanno concordato un incontro nella casa dell'uomo. Una volta insieme, i due hanno trascorso delle ore tranquille e hanno consumato della sostanza stupefacente. La violenza sarebbe iniziata poco dopo quando il 31enne avrebbe costretto la donna ad avere dei rapporti sessuali non consenzienti. Poi, le avrebbe impedito di lasciare la sua abitazione. Ma non è finita qui. Il giorno seguente la vittima sarebbe stata condotta fuori casa da un complice dell'uomo per andare a prelevare i suoi risparmi in uno sportello bancomat. Forse un tentativo di estorsione, oppure il recupero del presunto corrispettivo della droga assunta la sera prima.

Una volta fuori casa, però, la donna ha tentato la fuga. Si è messa a urlare e si è rifugiata in un bar in cui ha potuto chiamare i carabinieri. Questi, arrivati sul posto, stando a quanto riportato nella denuncia sporta dalla vittima, avrebbero individuato e perquisito la casa del 31enne, in cui sono stati trovati gli effetti personali e la borsa della donna. La 33enne è stata trasportata in ospedale in evidente stato di shock. In seguito al decreto del gip del Tribunale di Pistoia, il nucleo operativo e radiomobile dei carabinieri di Montecatini ha rintracciato, arrestato e condotto in carcere il 31enne per i reati di sequestro persona, violenza sessuale e cessione di sostanze stupefacenti nonché, insieme all'italiano denunciato a piede libero, per tentata estorsione.