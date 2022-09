Un 65enne balla nudo e molesta le spettatrici al concerto di Cristina D'Avena

Pantaloni calati e genitali ben in vista, arrestato il molestatore al concerto di Cristina D’Avena

È successo a Ladispoli, località sul litorale romano, durante il concerto di Cristina D'Avena: un uomo di 65 anni è stato fermato dalla Polizia perché ballava completamente nudo e palpeggiava le donne circostanti.

I poliziotti lo hanno braccato in un’area verde a poca distanza da piazza Rossellini e portato subito in commissariato. L'uomo si è beccato una denuncia per violenza sessuale.

Successivamente una delle vittime ha ringraziato con un post sui social le forze dell'ordine per l'intervento tempestivo.