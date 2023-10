Università, Torino brilla nella ricerca: al top in Ammistrazione Aziendale

Ranking Università, Torino tra i migliori atenei su scala mondiale. Bene anche Milano, Bologna e Napoli

Le due recenti classifiche disciplinari, la Shangai Ranking Consultancy e l'agenzia britannica THE -Times Higher Education, collocano l'Università di Torino tra i migliori atenei su scala mondiale. Nell'ultima edizione dei Global Ranking of Academic Subjects di Shangai, il campus ha consolidato la sua posizione nel settore Business Administration ottenendo il 27° posto nella classifica mondiale, su 400 atenei, e il primo posto a livello nazionale. Inoltre, nella classifica mondiale di Shangai, l'Ateneo torinese si è posto nella fascia 201-300 a livello internazionale su 1000 università e quinto a livello nazionale, pari merito con il Politecnico di Milano, l'Università di Bologna e la Federico II di Napoli. Il primo posto spetta alla Sapienza di Roma, mentre il secondo viene cointeso tra le Università di Milano, Padova e Pisa.

Traguardi aggiuntivi provengono dalle ricerche di THE-Times Higher Education, secondo le quali l'Ateneo di Torino si è stabilito nella fascia 401-500 su circa 1900 università, confermando i risultati delle precedenti edizioni. UniTo riporta egregi risultati anche da parte dell 'indicatore Research Quality, collocandosi tra le prime 250 università al mondo. Times Higher Education ha reso altresì noti gli ambiti disciplinari, i Rankings by subject, nei quali l'università di Torino risulta in ottima posizione in 10 ambiti su 11, ad eccezione del subject Engineering. L'Ateneo torinese ha confermato un esito di qualità nell'ambito settoriale Law, collocandosi tra le prime 150 al mondo e al terzo posto in Italia dopo l'università di Bologna e La Sapienza di Roma.