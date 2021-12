Usa, il nuovo capo della polizia di New York per la prima volta è una donna. Si tratta di Keechant Sewell

La polizia di New York, un diparimento che conta 35 mila agenti in uniforme, sarà guidata per la prima volta da una donna, Keechant Sewell. La notizia si apprende dai media americani che precisano che Sewell sarà anche la terza persona nera a ricoprire questa carica. Nei sui 23 anni in divisa, Sewell ha lavorato nella Sezione narcotici e come negoziatrice nei casi di sequestro di persona con ostaggi. Lo scorso settembre era stata nominata capo dei detective nella contea di Nassau, a Long Island. "Sewell ha dimostrato la sua bravura nella lotta al crimine, ha esperienza e intelligenza emotiva che le consentiranno di assicurare ai newyorkesi la sicurezza e la giustizia di cui hanno bisogno", ha detto il sindaco della Grande Mela, Eric Adams, lui stesso ex poliziotto e afroamericano eletto con il Partito Democratico.