Usa, Marilyn Manson accusato di abusi: perquisita la casa della rockstar

Usa, Marilyn Manson accusato di abusi: perquisita la casa dopo le accuse di molestie fisiche sessuali ed emotive da parte di diverse donne

La casa della rockstar Marilyn Manson è stata oggetto di perquisizioni in seguito alle accuse da parte di diverse donne. Il dipartimento dello sceriffo aveva avviato in febbraio una indagine su Manson dopo le denunce di violenza domestica tra il 2009 e il 2011 a West Hollywood, dove viveva. Le donne coinvolte non sono state identificate, ma in molte hanno dichiarato pubblicamente di recente di essere state abusate fisicamente, sessualmente ed emotivamente da Manson nello stesso periodo.

LEGGI ANCHE