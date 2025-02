Era al fianco di Kennedy quando venne ucciso e non si riprese mai dal trauma, morto l'agente Clint Hill

Clint Hill, l'agente del Secret Service che tentò inutilmente di proteggere Kennedy nell'attentato di Dallas, è morto all'età di 93 anni

In molti ricorderanno le drammatiche immagini dell'omicidio di John F. Kennedy nell'attentato di Dallas del 22 novembre 1963. Il presidente USA viaggiava sulla sua limousine quando fu colpito alla testa. Un agente del Secret Service si gettò nel retro dell'auto nell'inutile tenativo di proteggerlo. Quell'uomo era Clint Hill, scomparso all'età di 93 anni.

Hill è rimasto nell'anonimato per lungo tempo e non si riprese mai dall'attentato a Kennedy. Per decenni continuò ad avere sensi di colpa, tanto che fu costretto a ritirarsi dai servizi segreti.