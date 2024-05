Utensili cucina, richiamato set per sostanze chimiche. Ecco qual è il lotto

Action: set di utensili Masterchef ritirato dal mercato

Recentemente un noto set da cucina a marchio Masterchef è stato richiamato dal mercato italiano. Lo riporta Il Fatto Alimentare. Il set è stato ritirato a causa di alcuni problemi di sicurezza rilevati nel materiale.

Stando al comunicato diffuso dal Ministero della Salute, il richiamo si è reso necessario per "migrazione di ammina aromatica primaria oltre i limiti di legge". Ciò significa che dai materiali plastici di cui è composto il set da cucina si sarebbe sviluppata una quantità eccessiva di sostanze potenzialmente dannose per la salute degli utenti.





Come confermato anche sul sito di Action, l’azienda Arovo BV ha importato dalla Cina il set di utensili in plastica richiamato. La sede dell’impresa si trova in Doblijn 26, ad Amsterdam, nei Paesi Bassi.

A scopo precauzionale, Action raccomanda di non utilizzare il set di utensili da cucina con il numero di lotto sopra indicato. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto possono restituirlo in qualsiasi punto vendita della catena, dove sarà rimborsato, anche senza presentare lo scontrino.