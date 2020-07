Vacanza a Mykonos finisce in tragedia. Muore una 18enne sbalzata da una jeep

Finisce in tragedia una vacanza di 18enni a Mykonos in Grecia. Tragedia sull'isola: ragazza umbra perde la vita in un incidente, sbalzata fuori dalla jeep in cui viaggiava, una sbandata è fatale per Carlotta che sbatte la testa sugli scogli in prossimità del mare. Era con un gruppo di amiche - riporta la Nazione - per qualche giorno di relax, poco dopo aver compiuto il suo diciottesimo anno.

Carlotta è morta all'alba di venerdì 24 luglio, quando il mezzo su cui viaggiava ha sbandato finendo su una scogliera sulla provinciale Agios Stefanos-Fanari. "La chiamavamo ma non la trovavamo": una delle amiche racconta così gli attimi successivi all'incidente. Le ragazze stavano tornando a casa dopo una serata al Tropicana, un noto locale dell'isola. "Ci chiamavamo tra noi ma Carlotta non si trovava": poi le ragazze fanno la terribile scoperta, la loro amica è tra gli scogli, priva di conoscenza. L'ambulanza, sostengono le ragazze, è arrivata dopo diverse decine di minuti. Per Carlotta non c'era più niente da fare.