Vaccini, Figliuolo alle Regioni:"Aumentare il contributo di medici e farmacie"

Per la prosecuzione della campagna vaccinale contro il Covid-19, il commissario straordinario per l'emergenza, il gererale Francesco Paolo Figliuolo, ha inviato nuove linee guida alle Regioni, in cui gli si chiede di aumentare gradualmente il contributo di medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, farmacisti e altri operatori del Servizio sanitario nazionale per le vaccinazioni, mantenendo comunque operativi gli hub vaccinali.

Una fase intermedia del piano messo in campo, che guarda in particolare alle fasce più fragili della popolazione maggiormente a rischio, ma che spesso hanno difficoltà nel raggiungere i luoghi in cui si fanno i vaccini, con l'obiettivo quindi di "delocalizzare" gradualmente le vaccinazioni e arrivare ad avere un sistema più capillare e prossimo ai cittadini.

Questo consentirà, secondo Figliuolo, di completare l'immunizzazione di over 80 e cittadini fragili o con ridotta mobilità non ancora intercettati, che potranno anche essere raggiunti a domicilio o in luoghi vicini. In una fase successiva, passata l'emergenza, l'obiettivo è di agevolare l'organizzazione della somministrazione dei richiami direttamente nelle strutture del Servizio sanitario nazionale.

"In una fase successiva - si legge nel documento -, in previsione di eventuali ulteriori richiami, si dovrà valutare la possibilità di ricondurre l’attività vaccinale quanto più possibile nell’alveo di tutte le strutture ordinarie del Ssn arrivando a coinvolgere la totalità dei medici, pediatri, farmacisti ed altri operatori del Ssn, al fine di realizzare un sistema di vaccinazione sostenibile e stabile nel tempo, senza dover ricorrere a misure emergenziali".

Immediata la risposta delle farmacie per bocca del presidente della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani, Andrea Mandelli, secondo cui "la professione ha risposto con grandissimo slancio alla chiamata del Paese". "In base ai rilievi condotti due giorni fa - ha spiegato Mandelli - sono poco meno di 20.000 colleghi hanno completato i corsi abilitanti dell'Istituto Superiore di Sanita' e altri 3.000 li concluderanno a breve - aggiunge -. Le farmacie private convenzionate che parteciperanno al Piano Vaccinale sono 10.518 su 17.617, cui si aggiungono 1.000 farmacie comunali su 2.000. Sono dati che testimoniano la nascita di una vera rete di prossimita' dei siti vaccinali, che permettera' di raggiungere agevolmente la popolazione attiva, come sta avvenendo in paesi come la Francia, dove le farmacie hanno erogato in poco piu' di un mese quasi 1,2 milioni di vaccinazioni contro il SARS-CoV-2”.