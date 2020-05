Vaccino influenzale per scovare il Covid. Verso circolare per over 60 e bimbi

Il vaccino antinfluenzale, che sara' disponibile il prossimo autunno, potrebbe essere raccomandato a tutti i bambini da 0 a 6 anni e agli over 60, ampliando quindi la platea dei "vaccinabili", che oggi prevede la raccomandazione (e la gratuita') solo per i bambini e gli adulti con patologie che aumentano il rischio di complicanze e per le persone oltre i 65 anni. E' una delle ipotesi sul tavolo del ministero della Salute, che in tempi brevi dovrebbe emanare la nuova circolare sulla vaccinazione antinfluenzale. Documento che quest'anno viene redatto, inevitabilmente, anche con un occhio all'epidemia di Covid-19, e al possibile (ma su questo non ci sono certezze) ritorno del contagio su ampia scala nella stagione fredda. Ampliare la platea dei vaccinati, ragionano gli esperti, aiuterebbe ad evitare quanto successo a febbraio, quando i sintomi "confondenti" dell'influenza hanno ritardato notevolmente la consapevolezza di trovarsi di fronte a casi Covid. Sulla circolare e' al lavoro il nuovo capo dipartimento Prevenzione del ministero, Gianni Rezza, fino a pochi giorni fa a capo del dipartimento Malattie infettive dell'Istituto Superiore di Sanita'. Il documento, prima del via libera del ministro Roberto Speranza, sara' vagliato con tutta probabilita' anche dal Comitato tecnico-scientifico.