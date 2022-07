Vaiolo delle scimmie, è spagnolo il primo morto europeo. Si trovava in Brasile

Primo morto in Europa per vaiolo delle scimmie: un cittadino spagnolo che aveva contratto il virus in Brasile

Il primo europeo a morire per aver contratto il vaiolo delle scimmie è un cittadino spagnolo. L’uomo, il cui decesso è stato confermato oggi dal ministero della Salute di Madrid, era un quarantunenne con patologie pregresse, (stava infatti combattendo contro un linfoma), residente nella regione di Valencia e al momento della morte si trovava in Brasile.

Continua l’emergenza vaiolo delle scimmie, che ha oggi causato il primo decesso in Europa. La vittima è un cittadino spagnolo immunodepresso, ma non è il solo ad essere stato infettato nel Paese. Nella penisola iberica, ad oggi, sono stati infatti segnalati 4.298 casi accertati, di 3.750 dei quali si conoscono informazioni e solo 120 soggetti infettati sono stati ricoverati in ospedale.

Dati preoccupanti quelli relativi al vaiolo delle scimmie in Spagna, dove la malattia sta colpendo in modo sproporzionato la popolazione maschile. Infatti, secondo quanto riportato dal giornale spagnolo El Mundo, sono solo 64 le donne infettate, ad oggi, nel Paese. Dato, questo, che dimostra come il tasso di letalità del morbo si confermi molto basso.

I casi di vaiolo delle scimmie nel mondo. Dati preoccupanti anche negli Stati Uniti. Biden medita l'opzione di dichirare lo stato d'emergenza

Intanto, numerosi casi di vaiolo delle scimmie si stanno registrando anche negli Stati Uniti. Le autorità di San Francisco e dello stato di New York hanno dichiarato lo stato di emergenza sanitaria, a seguito dell’aumento esponenziale di casi. Secondo quanto riportato dal Washington Post ammonta a 4.907 il numero degli infetti negli Stati Uniti. Le cifre allarmanti stanno inoltre facendo valutare al presidente Biden l’opzione di dichiarare lo stato di emergenza nazionale.

L’emergenza vaiolo delle scimmie ha colpito anche il territorio italiano, in particolare uno dei primi casi è stato isolato agli Spedali civili di Brescia. L’uomo, ricoverato ora nel reparto di malattie infettive, avrebbe contratto il vaiolo delle scimmie al ritorno da un viaggio. Il paziente si trova al momento in buone condizioni, dopo l'iniziale comparsa di alcuni sintomi a livello cutaneo.