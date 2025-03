Dolomiti, valanga sulle montagne di Cortina: tre sciatori coinvolti, uno è grave

Valanga sulle montagne di Cortina: tre persone coinvolte

Un intervento è in corso da parte del Soccorso alpino nella zona di Forcella Giau, un valico alpino delle Dolomiti, tra Cortina d'Ampezzo e la Val Fiorentina, per una valanga. Sarebbero tre gli sciatori coinvolti. Uno di loro è in condizioni gravi. Sono tre gli elicotteri inviati con unità cinofile a bordo. Sono state attivate le squadre del Soccorso alpino di Cortina e limitrofe.