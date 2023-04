Alto Adige, nuova valanga assassina: morti due scialpinisti, un ferito grave

Valanga in Alto Adige, la slavina ha investito il gruppo di escursionisti a circa 2.700 metri di quota sulla cima Tiergartenspitz

Nuova valanga "assassina" si abbatte sulle cime delle Dolomiti: questa mattina un gruppo di sette scialpinisti è stato travolto in Vallelunga, nei pressi di passo Resia, in Alto Adige. Secondo quanto scrive Ansa l'episodio si è verificato a circa 2.700 metri di quota sulla cima Tiergartenspitz. Il bilancio è di due morti e un ferito grave, il quale è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Bolzano. Secondo le prime informazioni riportate dal sito Ansa si tratta di persone della zona. Sul posto è anche intervenuto il Sagf di Silandro.

LEGGI ANCHE: Cinque italiani travolti da una valanga in Norvegia. Un morto

Valanga in Valle d'Aosta, recuperati due dispersi. L'assessore Caveri: "Sconcertante chi disattende i bollettini"

Nel frattempo, sono stati individuati due corpi nella zona dello Chateau des Dames, montagna della Valtournenche dove si concentravano le ricerche dei due scialpinisti torinesi dispersi da sabato. I cadaveri, sepolti da circa tre metri di neve, sono nel vallone dove nella notte è stata scoperta una valanga. Sono in corso le operazioni di recupero: verranno poi portati a valle per il riconoscimento ufficiale. Non risultando ulteriori dispersi in zona, i soccorritori ritengono probabile che si tratti dei due torinesi. Sul posto i militari del Soccorso alpino della guardia di finanza di Cervinia e i tecnici del Soccorso alpino valdostano.

Intanto, Luciano Caveri, assessore regionale valdostano, ha dichiarato su Twitter quanto sia "sconcertante che ci siano scialpinisti che disattendono i bollettini". Chi fa queste azioni mette in pericoloso anche "i soccorritori", costretti a effettuare salvataggi "costosi per la comunità, spesso purtroppo solo per recuperare le salme di chi è stato vittima della propria imprudenza".