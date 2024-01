Vannacci, tuffo di Capodanno in mare a Viareggio per il generale: "Orgoglioso di participare a questo evento"

C'era anche il generale Roberto Vannacci al tradizionale tuffo collettivo di Capodanno in mare che si svolge l'1 gennaio a Viareggio (Lucca). Vannacci vive nella città toscana e si è tuffato insieme alle due figlie, una nipote ed il fratello. Non è la prima volta che il generale partecipa a questa iniziativa ma, come ha dichiarato lui stesso, lo aveva già fatto in precedenti edizioni quando era libero da impegni professionali.

"Da abitante di Viareggio - ha detto Vannacci - sono orgoglioso di partecipare a questo evento con i miei concittadini. Quest'anno però, per la prima volta, sono qui con la famiglia e mi sono tuffato insieme alle mie figlie". Il tuffo c'è stato intorno a mezzogiorno nel mare davanti a piazza Mazzini con circa 14 gradi temperatura e 605 partecipanti, non solo residenti ma anche persone che stanno trascorrendo il Capodanno sul litorale. L'obiettivo degli organizzatori era di superare il record dei 672 partecipanti del 2020, che però ha risentito dell'epidemia influenzale in corso in questo periodo. Tanti che avrebbero voluto prendere parte hanno telefonato agli organizzatori dicendo di essere malati a letto.