Vaticano, il Papa declassa Medjugorje: "Apparizioni della Madonna? Solo esperienze spirituali"

Vaticano, in arrivo il pronunciamento ufficiale su Medjugorje. Ma il Papa ha già fatto capire che...

Una delle mete più ambite dai pellegrini cristiani potrebbe essere "ridimensionata" dalla Chiesa. Il Papa si è pronunciato su Medjugorje, la celebre collina situata in Bosnia in cui secondo i credenti ci sarebbero state delle apparizioni della Madonna. Per Bergoglio si tratterebbe invece di semplici "esperienze spirituali", escludendo così i segni di azione dello Spirito Santo. Qualcuno - riporta Il Giornale - l'ha definito un "luogo di grazia", qualcun altro un "luogo della menzogna", il mondo cattolico è in attesa per il pronunciamento del Vaticano su Medjugorje, la cittadina dove, dal 1981, sei veggenti sostengono di vedere e di ricevere messaggi della Madonna.

Ogni anno milioni di pellegrini visitano la collina delle apparizioni, arrivano da tutte le parti del mondo, non più soltanto in forma privata ma anche con pellegrinaggi organizzati ufficialmente da diocesi e parrocchie, dopo che Papa Francesco, nel 2019, li ha autorizzati. Adesso, alla luce delle nuove norme della Santa Sede sulle apparizioni, pubblicate lo scorso maggio, si attende una parola definitiva che potrebbe arrivare questa mattina, nel corso di una conferenza stampa indetta dal Prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede. A parlare dei veggenti ci aveva pensato la commissione internazionale d'inchiesta voluta da Benedetto XVI nel 2010 e presieduta dal cardinale Camillo Ruini. Dopo un lavoro di quattro anni la commissione è arrivata alla conclusione che sarebbero vere soltanto le prime sette apparizioni mariane avvenute tra il giugno e il luglio del 1981.