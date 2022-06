Vaticano, la frase del Papa sull'ex ministro Minniti: "Criminale di guerra"

Vaticano, il Papa e il no all'incontro con Minniti per i "lager in Libia"

Il Papa si sarebbe rifiutato di partecipare ad un convegno a causa della presenza dell'ex ministro degli Interni Marco Minniti. Questo è quanto sostiene il sito vaticanista Silere Non Possum, citando un virgolettato di Bergoglio. Il 27 febbraio, - si legge sul Fatto Quotidiano - Francesco avrebbe dovuto partecipare all’incontro dei vescovi e dei sindaci del Mediterraneo a Firenze, ma declinò a causa della presenza dell’ex ministro dei dem. Il motivo del rifiuto sarebbe stato esplicitato dal Papa in una riunione a porte chiuse con i vescovi italiani. Rispondendo a una domanda del vescovo di Pinerolo Derio Olivero, Bergoglio avrebbe motivato la sua assenza al convegno fiorentino affermando di non essere partito su consiglio medico, per non forzare il suo ginocchio dolorante.

Aggiungendo, però, - prosegue il Fatto - che gli fu riferito che all’incontro sarebbero state presenti persone implicate nell’industria delle armi, tra cui Minniti, e che dunque "era meglio che il Papa non partecipasse". Seccata - secondo quanto riportato sempre dal sito vaticanista Silere Non Possum, anche la replica al cardinale Betori che avrebbe parlato di due convegni e del fatto che fosse stato "informato male". “No, - la risposta di Bergoglio - tu puoi continuare a dire quello che vuoi, a me hanno detto che c’erano questi signori e ho visto i video di questi invitati, c’era anche Minniti. Poi mi hanno fatto vedere quando erano al ministero quali leggi hanno fatto, sono dei criminali di guerra. Ho visto anche i campi di concentramento in Libia dove tenevano questa gente che loro hanno respinto!".

Leggi anche: