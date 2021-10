Vaticano, non ammessi audio di Perlasca. Processo Becciu verso l'annullamento

Vaticano, no audio di Perlasca. Processo Becciu verso l'annullamento

Lo scandalo Vaticano che ha travolto la Chiesa a causa dei fondi della Segreteria di Stato e che vede il coinvolgimento anche del cardinale Angelo Becciu, rischia di non avere colpevoli riconosciuti. Il processo infatti potrebbe addirittura essere annullato a causa - si legge sul Fatto Quotidiano - della mancanza dei file audio del monsignor Alberto Perlasca, prima braccio destro e ora principale accusatore di Becciu. Quei documenti, infatti, sono considerati la prova regina di tutto il processo. Secondo le difese, potrebbero esserci state delle forti irregolarità procedurali nell’interrogatorio. Questa mattina è prevista la decisione della Corte, presieduta dal presidente Giuseppe Pignatone che scioglierà la riserva sulla “maxi richiesta delle parti”, come l’ha definita lui stesso.

Perlasca - prosegue il Fatto - è stato interrogato cinque volte, due come indagato e altre tre come persona informata sui fatti: l’alto prelato è stato prosciolto quando ha iniziato a collaborare con i magistrati vaticani. Una delle deposizioni, quella chiave di circa cinque ore, sarebbe stata video-registrata, ma non è finita agli atti e dunque in possesso degli avvocati difensori. Agli atti non ci sono i file delle deposizioni, ma solo i verbali, in alcuni casi parziali. Il pg aggiunto Diddi ha motivato l’assenza del materiale per tutelare la privacy dello stesso Perlasca e delle persone da lui citate.