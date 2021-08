Vaticano, Papa Francesco potrebbe dimettersi. Le voci di un conclave imminente

Papa Francesco potrebbe dimettersi. Voci di conclave imminente

Papa Francesco starebbe pensando alle dimissioni. E' questo che filtra da ambienti del Vaticano - si legge su Libero - dove i rumors di un clamoroso addio di Bergoglio si fanno sempre più insistenti e si vocifera anche di un conclave sempre più imminente. Il Papa compirà a dicembre 85 anni, sarebbe la stessa età di Benedetto XIV al momento della decisionedi lasciare. Ma i motivi sarebbero da ascrivere non tanto ad una questione anagrifica, ma piuttosto a motivi di salute. Bergoglio ha subito un intervento chirurgico lo scorso 4 luglio e seppur si è parlato di intervento programmato da tempo, sembra che neanche il Segretario di Stato Parolin non sapesse nulla e che addirittura i medici avrebbero voluto trattenere maggiormente Francesco in ospedale, per poter fare altri esami.

Il sito "Il Sismografo" - prosegue Libero - considerato vicino agli ambienti della Segreteria di Stato, aveva descritto così le condizioni del Papa "severe e degenerative e la malattia potrebbe essere anche cronica". Il dubbio che si pone il direttore del sito Luis Badilla è relativo ai comunicati stampa sulle condizioni di salute del Papa. "Sempre firmati dalla Sala stampa vaticana e mai da medici". Le voci si susseguono e c'è aria di un nuovo conclave sempre più vicino.