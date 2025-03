Vauro: "Papa Francesco è più comunista della Schlein. Sono ateo ma prego per lui"

Vauro: "Papa Francesco? La sua voce è importante per la pace"

Tra chi prega per Papa Francesco, affinché possa guarire dalla sua malattia, c'è anche un insospettabile, si tratta di un comunista ateo, il vignettista molto vicino alla sinistra Vauro Senesi. Il disegnatore ha deciso di rispondere all'appello di Bergoglio che dalla sua camera d'ospedale ha chiesto una preghiera per lui. "Ci sono atei che vivono l’ateismo come una religione piena di dogmi e quindi pensano che sia vietato pregare. Io - dice Vauro a La Stampa - sono ateo proprio perché non amo dogmi, obblighi e formule. La preghiera l’ho fatta ed era un pensiero, un credo. Anche gli atei come me possono credere nella spiritualità e penso che l'empatia umana sia un'alta forma di spiritualità che si va perdendo e che invece trovo che questo papa abbia. Per questo motivo mi sono sentito di rispondere al suo appello a pregare".

"Papa Francesco - prosegue Vauro a La Stampa - è l'unico che ha il coraggio di parlare di pace e di denunciare i responsabili delle guerre, a partire dalle industrie delle armi. Lottare per la pace è prioritario e penso che quella del Papa sia l’unica voce autorevole che si sta levando contro questa sottocultura bellicista e guerrafondaia che trova un coro unanime nell’informazione anche laica. Quindi spero che quella voce continui a parlare il più possibile. Poi, è ovvio, è un uomo di 88 anni ma la sua è una voce importante e ha un senso pregare per lui". Vauro poi chiude con una frecciata alla segretaria del Pd: "Fra me e il Papa non lo so, ma so che sicuramente Elly Schlein è la meno comunista di tutti noi".