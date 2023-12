Venezia e gli immobili al magnate cinese. Conflitto di interesse per Brugnaro?

La vicenda degli edifici storici i Venezia al magnate cinese Ching Chiat Kwong

I presunti conflitti di interesse del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro sono al centro di una nuova inchiesta di Report che va in onda domenica 17 dicembre alle 21 su Rai Tre. Secondo quanto anticipa Repubblica, il pilastro dell’inchiesta di Report, anticipa Repubblica, "riguarda la vicenda dei terreni Pili: una grande area alle porte di Venezia che andrebbe bonificata perché il sottosuolo è contaminato dai fosfogessi di Porto Marghera. Brugnaro nel 2005 compra all’asta i terreni, di proprietà dello Stato, a un prezzo stracciato: 12 euro al metro quadro".

Lì Brugnaro vorrebbe farci il nuovo hub della mobilità della città: "il problema è che occorrono 160 milioni per le bonifiche, che Brugnaro spera facciano ministero dell’Ambiente e Comune, tanto da avviare un contenzioso al Tar", prosegue Repubblica. "Quando poi diventa sindaco assicura che non se ne occuperà: «Volevo evitare comunque che andassero a speculatori romani o milanesi». Report invece ha ottenuto la testimonianza di un imprenditore che racconta una versione diversa. E mostrerà una foto di Brugnaro sindaco con Ching Chiat Kwong, magnate cinese specializzato in grandi operazioni immobiliari".

"Fin dal primo incontro del 2016 Brugnaro avrebbe chiesto a Kwong di comprare due palazzi storici del Comune di Venezia – dice Report – i due palazzi erano di proprietà del Comune di Venezia, e per venderli era necessaria una procedura pubblica. Il 15 luglio 2016 viene pubblicato l’avviso di vendita di Palazzo Donà. Con una email di cui Report è entrato in possesso, un uomo di fiducia del magnate cinese assicura lo stesso Kwong: “Non ci saranno problemi ad aggiudicarla a te. Ho incontrato il braccio destro del sindaco e me l’ha confermato”. Conclude Repubblica: "Alla fine l’unica offerta per Palazzo Donà è quella di Mister Kwong, che poi lo darà in affitto per 15 anni a Francesco Calzavara".