Venezia, Piero Angela con Fiorello per gli ascensori. "Necessari per viverci"

Venezia, il caso ascensori. Tra difesa del patrimonio e vivibilità

A Venezia è esplosa la polemica per gli ascensori. Sono ormai diventati celebri le riunioni di condominio tra vip, tra chi è favorevole e chi è contrario. A schierarsi apertamente a favore della tecnologia sono due big della Tv, Fiorello e Piero Angela. nei giorni scorsi - si legge sul Corriere della Sera - aveva fatto rumore la polemica tra lo showman e una ex modella che vive nel suo stesso palazzo a Venezia. Fiorello era pro ascensore, anche per favorire una signora in carrozzella e impossibilitata a scendere e salire le scale. Mentre la modella era contraria perchè a suo avviso l'ascensore deturperebbe il panorama. Alla contesa si è aggiunto un altro vip, residente anche lui nella città lagunare, si tratta di Piero Angela.

"Difendere il patrimonio - spiega il conduttore di Super Quark al Corriere - è doveroso ma bisogna cercare un equilibrio con le esigenze dei residenti, rispettoso dei vincoli". Il professore, docente di Tecnica delle costruzioni, Salvatore Russo avverte: "Cogliamo l’occasione per aprire una discussione sulla vivibilità. Raramente Venezia è stata pensata come città. È assurdo che si discuta di turismo e di tornelli per regolare gli ingressi quando il tema dei residenti non viene affrontato. L’acqua alta scoraggia dall’abitare i piani bassi, senza ascensori i piani alti restano deserti, che vogliamo fare?". I residenti nel centro storico diminuiscono sempre più, presto scenderanno sotto quota 50 mila.

LEGGI ANCHE

No Vax, da martedì le multe a casa. Il business dei guru: spariti 36 milioni

Quirinale, Mattarella rieletto. Chi vince e chi perde tra i leader. Pagelle

Noemi Letizia: "Ho pensato al suicidio. Berlusconi mi diceva cosa dire"