Venezia, tutti pazzi per la modella nuda in Piazza San Marco. Multa e Daspo

Venezia, la modella del mistero e quel nudo artistico

Mistero a Venezia. Una modella italiana si è arrampicata su un balcone di palazzo Reale in piazza San Marco a Venezia e si è spogliata di tutti i vestiti, facendosi immortalare da alcuni fotografi completamente nuda. Con il lato B in bella mostra tra lo stupore delle migliaia di turisti presenti in laguna in quel momento. Un nudo artistico - riporta il Corriere della Sera - per un servizio fotografico nel centro storico di Venezia, sabato scorso, è costato caro a una modella italiana. Per lei è arrivato un ordine di allontanamento dalla città, ovvero il Daspo urbano: provvedimento alla mano, gli agenti dalla polizia locale lagunare l'hanno invitata a lasciare Venezia, con un verbale e una multa di 750 euro.

Due - prosegue il Corriere - le "colpe" della modella, rilevate dai vigili del comparto lagunare. Non solo l'essersi arrampicata su un monumento di palazzo Reale a San Marco, ma anche l'averlo fatto mentre era completamente senza vestiti in luogo pubblico per farsi fotografare: una mise non rispettosa del decoro della città e contraria alla pubblica decenza. E in più il servizio fotografico non era stato autorizzato dal Comune, però i fotografi per ora l'hanno fatta franca.