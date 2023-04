Donna nuda sui ponti di Venezia. Video virale mozzafiato (e giallo svelato)

Donna nuda su un ponte a Venezia

Una donna nuda, bellissima, probabilmente modella cammina sui ponti di Venezia. Il video ha fatto il giro del web e dei social in questi giorni. Tantissimi ne hanno parlato, lo hanno condiviso e hanno osservato le immagini divenute virali. L'affascinante fanciulla che sta in equilibrio e senza vestiti sul cornicione di un ponte di una delle città più affascinanti del mondo, scegliendola come sua passerella, ha ipnotizzato tantissime persone.

Donna nuda sui ponti di Venezia. Video virale ma... è del 2019

C'è però un giallo. Il video virale è di qualche anno fa: maggio 2019 in occasione delle vernici della Biennale d’arte. Però il filmato e le foto della bellissima donna che cammina sui ponti veneziani sono misteriosamente tornati alla ribalta nelle ultime ore come fossero attuale. Misteri del web.

