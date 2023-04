Valentina Vignali nuda nella vasca da bagno: schiuma bollente per la cestista

Valentina Vignali nuda in vasca da bagno: canestro vincente della giocatrice di basket

"Meno schiuma, porca miseria", scherzano i fans di Valentina Vignali. Già perchè la giocatrice di basket (e star tv da Uomini e Donne al Grande Fratello Vip per fare un paio di esempi) ha regalato loro una di quelle foto da vedo-non vedo.

Più la seconda a esser precisi: la cestista infatti si mostra nella vasca da bagno sensuale più che mai (guarda le foto in gallery). Il suo sguardo è ipnotico, purtroppo per i follower la schiuma copre la... visuale. "Valentina patrimonio dell'umanità" le scrivono.

Valentina Vignali è amatissima dai suoi fans (siamo sopra i 2,6 milioni di followers su Ig), che seguono ogni suo post, foto e video in cui racconta della sua quotidianità: dall'amore per il basket ai viaggi (recentemente ha visitato gli Stati Uniti, passando dalla mondana New York agli angoli meno conosciuti degli Usa.. leggi qui), i selfie e le serate mondane....

