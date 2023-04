Tennis, gonnellini sul campo e foto sensuali: la tennista vince (soprattutto) sui social

Tennis, Ani Vangelova a caccia di vittorie nei tornei Itf mondiali

Ani Vangelova forse non giocherà mai un match in uno Slam, né vincerà un torneo del circuito maggiore Wta. Però la passione per il suo sport alla 29enne bulgara non manca. Il tennis non è solo il mondo dorato delle fuoriclasse e star (con la lotta ai massimi livelli tra la regina del ranking mondiale Iga Swiatek e la Tigre della Bielorussia Aryna Sabalenka che sogna di spodestarla), ma dietro ai riflettori dei super match, ce ne sono tanti che raccontano amore e voglia di migliorarsi.

E Ani Vangelova ne è uno splendido esempio: niente Roland Garros o Wimbledon, Australian o Us Open, ma tornei Itf con montepremi da 10mila a 100mila dollari passando dalla Turchia ad Antalya all'Ecuador a Guayaquil, dal Cairo in Egitto a Lima in Perù: viaggi intercontinentali a caccia di piccole e grandi vittorie. Il suo ranking Wta? Le top-100 sono un miraggio, la bulgara gravita attorno all'800/900 (top position 685).

Tennis, Ani Vangelova vince sui social

Però le sue vittorie la 29enne tennista nata in Bulgaria non le coglie solo sul campo, ma anche sul terreno social. Migliaia di followers la seguono quotidianamente tra tornei e selfie: Ani Vangelova ha un sex appeal da vera campionessa...

