Ventenne sbranata da dodici cani: arrestato un allevatore di pecore

L'uomo è agli arresti domiciliari

E’ stato arrestato e posto ai domiciliari il titolare di un’azienda zootecnica di allevamento di ovini e caprini, per il reato di omicidio colposo di Simona Cavallaro, la ragazza di soli 20 anni che lo scorso 26 agosto è stata sbranata da un branco di cani nella pineta di Satriano, nel Catanzarese.

Simona era sul posto per un pic-nic quando, secondo la ricostruzione, avrebbe incontrato un gregge di capre/pecore protetto da dodici cani, che, per istinto di protezione, l’avrebbero aggredita e uccisa. Un suo amico è invece riuscito a rifugiarsi in una chiesetta, salvandosi così la vita.

L’uomo arrestato oggi è accusato di aver introdotto e fatto pascolare abusivamente il gregge all’interno dell’area attrezzata per pic-nic, omettendo di vigilare sul comportamento dei cani.



Leggi anche: