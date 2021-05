Funivia Stresa-Mottarone precipitata nel vuoto: 9 morti. Gravi 2 bambini

Articolo in fase di aggiornamento...

Tragedia a Verbania dove la funivia che collega Stresa con il Mottarone e' precipitata nel vuoto. Al momento le vittime sarebbero 9. Sul posto sono presenti squadre dei vigili del fuoco e del soccorso alpino. Sulla cabina c'erano - secondo quando si apprende - 11 persone. Due bambini sono stati portati in codice rosso, con le eliambulanze, a Torino. L'incidente sarebbe stato causato dal cedimento di una fune, nella parte piu' alta del tragitto che, partendo dal lago Maggiore arriva a quota 1.491 metri. Le corse durano una ventina di minuti. La cabina della funivia sul Mottarone sarebbe caduta in mezzo a un bosco dove in questo momento sono impegnate le squadre di soccorso.

Il cedimento della fune si e' verificato a 300 metri dalla vetta della montagna dove c'e' la stazione di arrivo. La cabina e' crollata in un tratto boscoso e impervio, dove le operazioni di soccorso non sono facili. Sul posto stanno lavorando i vigili del fuoco del comando provinciale di Verbania, quelli del distaccamento di Gravellona Toce e di Stresa, in azione anche un elicottero dei vigili del fuoco e due del 118.

"Un dramma terribile, ho gia' parlato con il prefetto e la direttrice dei Vigili del Fuoco e la Protezione Civile. Stiamo cercando di comprendere quanto e' accaduto, ma e' un dramma veramente terribile". E' quanto dichiara il ministro delle Infrastrutture e della Mobilita' Sostenibili, Enrico Giovannini, interpellato dall'Agi sulla tragedia.

🔴 #Piemonte: grave incidente alla funivia Stresa-Mottarone. Sul posto stanno intervenendo squadre del Soccorso Alpino, del 118 e di altri enti dello Stato. Seguono aggiornamenti. — Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (@cnsas_official) May 23, 2021

La funivia del Mottarone e' stata aperta il 24 aprile dopo il periodo di chiusura dovuta alle restrizioni Covid. L'impianto collega il Piazzale Lido di Stresa alla vetta della montagna che divide il Lago Maggiore da quello di Orta. Un tratto panoramico della durata di 20 minuti diviso in due tronconi.



Dai Vigili del Fuoco

Funivia Mottarone completamente revisionata nel 2014

Nel 2014 la funivia è stata chiusa per garantirne una revisione generale, il 13 agosto 2016 e' stata riaperta. La manutenzione straordinaria ha previsto una serie di interventi tra cui la sostituzione dei motori, dei quadri elettrici, dell'apparato elettronico, dei trasformatori.

🔴 #Verbania #23maggio, caduta una cabina della funivia che collega Stresa-Alpino-Mottarone. Risultano persone decedute, il bilancio è provvisorio. Squadre #vigilidelfuoco al lavoro. Sul posto l’elicottero del reparto volo di Varese [13:50 #23maggio] pic.twitter.com/y4SnbDNNjz — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) May 23, 2021

E' stata eseguita anche una magnetoscopia sulle funi, una sorta di esame ai raggi x per verificarne la tenuta. Le cabine sono state smontate, ricondizionate e rimontate con impianto acustico e videocamera di sorveglianza a bordo. I lavori di revisione tecnica dell'impianto sono costati 4 milioni e 400 mila euro, finanziati dalla Regione Piemonte, dal Comune di Stresa, e dalla societa' di gestione. Inaugurata nel 1970, dopo una progettazione durata quasi un decennio: l'impianto fu pensato per sostituire la vecchia ferrovia a cremagliera che, realizzata nel 1911, da Stresa saliva sulla vetta. La funivia dal Piazzale Lido, dalla frazione Carciano di Stresa, in riva al lago di fronte all'Isola Bella, la funivia con un tragitto della durata di 20 minuti, raggiunge quota 1491 metri.

Precipita funivia: riattivata nel 2016 dopo due anni di stop

Un'altra lunga chiusura si era verificata alla fine degli anni '90. Nel luglio 2001 si era bloccata, in quel caso nel primo tratto dopo la partenza da Stresa ed stato necessario l'intervento dei soccorritori per portare in salvo una quarantina di turisti.

La revisione della funivia Stresa-Mottarone fu effettuata nel 2016 dalla societa' altoatesina Leitner di Vipiteno, una delle piu' importanti aziende operanti nel settore dei trasporti a fune. A quanto si e' appreso, i tecnici della Leitner si stanno recando sul posto dell'incidente.

Tragedia funivia: si ribalta mezzo soccorsi, non ci sono feriti

Un mezzo dei vigili del fuoco che si stava recando sul luogo della tragedia del Monte Motterone, a Stresa, dove oggi si è staccata una cabina della seggiovia, si è ribaltato. Non ci sono feriti. Al momento tutte le vie per raggiungere il punto dove è avvenuto l'incidente, sono chiuse per consentire il lavoro dei soccorritori.

TRAGEDIA MOTTARONE: GENTILONI, "LUTTO IN DOMENICA CHE DOVEVA ESSERE DI SPERANZA"

"La tragedia della funivia di Stresa porta il lutto in una domenica che doveva essere di speranza. Penso al dolore infinito delle famiglie delle vittime di questo assurdo incidente". Così su twitter il commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni.



Dalla Polizia di Stato